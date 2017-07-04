Районная прокуратура Ставрополя решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении многодетной жительницы города, которая оставила без присмотра своего ребенка.

Ей грозит до одного года тюрьмы и денежный шраф, а также лишение родительских прав. Женщина уже привлечена к административной ответственноcти.

Как сообщает NewsTracker, дело в том, что, как выяснилось, женщина нигде не работает и «ведет аморальный образ жизни». У нее еще двое детей, одному год, а второму пять лет.

Напомним, одиноко гуляющая трехлетняя девочка была найдена накануне днем возле торгового центра. Позже удалось отыскать и ее мать. Сйчас она дает показания в полиции. По ее словам, она оставила дочь у знакомых. Эта информация проверяется.