Студенческий лагерь для волонтеров из Пскова и Великих Лук, планирующих заняться обустройством памятников и захоронений советских воинов в Литве, открылся в городе Рокишкис. На церемонии открытия лагеря присутствовали чрезвычайный и полномочный посол РФ в Литве Александр Удальцов, замглавы Пскова Сергей Гаврилов, мэр города Рокишкис Антанас Вагонис, представители литовского МИДа и руководители ряда муниципалитетов Литвы.

Как сообщает «Псковская лента новостей», отряд из 18 студентов-волонтеров рассчитывает заняться обустройством захоронений советских солдат в рамках миссии «На волнах исторической памяти». Мероприятия пройдут второй год подряд при поддержке посольства РФ в Литве.

«Два проекта — литовский «Миссия Сибирь» и российский «На волнах исторической памяти» — имеют огромное историческое значение для двух стран. Историю необходимо знать. Тем более что наша совместная история не всегда была однозначной. Это общение очень важно», — подчеркнул российский посол.

Помимо прочего, участники экспедиции познакомятся с культурой принимающей стороны. Литовские общественные организации подготовили для волонтеров программу с экскурсиями, мастер-классами, в том числе по изучению литовского языка.