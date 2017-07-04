«Почта России» к середине 2018 года планирует создать платежную систему, сообщает ТАСС.

Предполагается, что она позволит оплачивать штрафы и налоги, коммунальные услуги и услуги, предоставляемые населению различными организациями, а также товары и доставку посылок, в том числе из интернет-магазинов.

«Платежная система разрабатывается «Почтой России» для создания новых каналов по предоставлению платежных услуг (банки, розничные сети, терминалы самообслуживания, мобильные каналы и т.п.)», — сообщил представитель организации.

Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. Объектом закупки является «выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства». Начальная цена контракта составляет 1,42 млрд рублей.