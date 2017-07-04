81-летний Винфрид Лангнер доехал из Лауэнферде (Нижняя Саксония, Германия) до Санкт-Петербурга на тракторе. На то, чтобы совершить путешествие, пенсионеру потребовалось около полутора месяцев. Он проехал через территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Трактор, на котором мужчина ехал, был выпущен 57 лет назад и не способен развивать скорость выше 18 км/ч. К трактору пенсионер прицепил фургон, где ел и спал, передает «Лента.ру».

Трактор сломался в Калининграде, и пенсионер был вынужден несколько дней ждать из Германии запчасти. Мужчину приютили местные жители.

В Петербурге немец останется на неделю, а потом на тракторе отправится домой.