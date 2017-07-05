На протяжении вот уже более 100 лет непрерывного издания «Известия» удерживают лидерские позиции среди российских и мировых СМИ. И все эти годы, буквально с первых номеров, российско-китайские отношения являются одной из важных тем, которой газета уделяет большое внимание.

В начале прошлого века в «Известиях» можно было прочесть публикации о судьбе тысяч китайских рабочих, «законтрактованных» промышленниками в Россию на кабальных условиях, — газета требовала защитить их права и помочь желающим вернуться на родину. Позднее «Известия» входят во все детали советско-китайских отношений — пишут об организованных Народным комиссариатом просвещения лекциях о китайской культуре, о переписке наркома иностранных дел РСФСР и СССР Георгия Чичерина и основателя партии Гоминьдан, революционера Сунь Ятсена, о митингах китайских красноармейцев в России, подробно освещают борьбу Китая с Японией в 1937–1945 годах, рассказывают об успехах китайских войск, о героической борьбе партизан. После заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Китаем и СССР в 1945 году слова «советско-китайская дружба» не сходят со страниц «Извес­тий» вплоть до наших дней. Все аспекты отношений двух народов и стран оказываются в поле зрения газеты.

С китайскими товарищами известинцев связывает и личная дружба. В нашем архиве хранится уникальный артефакт: письмо китайского коллеги, редактора газеты «Тяньшань жибао» Гун Чжэнханя главному редактору газеты «Известия» Николаю Бухарину с просьбой о консультациях и благодарностью за присланное охотничье ружье.

Выбор партнерского издания в Китае — газеты «Цзинцзи жибао» — для нас не случаен. Российские эксперты и специалисты, работающие на китайском направлении, отлично помнят острые материалы, опубликованные в 80-х «Цзинцзи жибао», в защиту политики «урегулирования», направленной на выправление дисбаланса в народном хозяйстве — тогда Китай активно взялся за стимулирование потребления и поднятие легкой промышленности и сельского хозяйства при снижении доли тяжелой промышленности. Такой смелый и одновременно ответственный подход издания к важным темам близок и «Известиям», которые всегда глубоко освещали экономические проблемы. Именно «Цзин­цзи жибао» подробно рассказывала об экспериментах в специальной экономической зоне Шэньчжэнь. В период азиатского финансового кризиса «Цзинцзи жибао» твердо противостояла попыткам Запада объявить причиной кризиса следование так называемой азиатской модели развития.

В последние годы газета уделяет большое внимание феномену «новой нормальности» в китайской экономике. В его основе — понимание, что менее высокие, чем раньше, темпы роста китайской экономики — это норма, необходимая стране для перехода от экспортно-инвестиционной модели экономики к внутреннему потреблению и инновациям. Термин теперь широко применяется в международных дискуссиях — и это только один из примеров того, как ведущие СМИ формируют повестку вплоть до создания современного политического и экономического языка.

Как говорят в Китае, «восемь святых перебираются через море, и каждый делает это на свой манер»: сейчас в Китае множество высокопрофессиональных газет экономической направленности, но на этом фоне «Цзинцзи жибао» отличается своим уникальным стилем.

Мы горды нашим сотрудничеством и воспринимаем его широко — и в профессиональном журналистском аспекте, и в международном — как одно из направлений развития дружбы и сотрудничества двух стран и народов.

Конечно, Китай прежде всего воспринимается как крупнейшая экономическая держава мира. Но в России хорошо осведомлены и о богатом культурном наследии Поднебесной, познакомиться с которым год от года в КНР ездит все большее число российских туристов.

Не сомневаюсь, что начало совместной работы «Известий» и «Цзинцзи жибао» откроет новые перспективы нашего успешного сотрудничества. И желаю нам всем успеха!