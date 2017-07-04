Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что партнерство России и Китая выгодно не только для обеих стран, но и является гарантом стабильности во всем мире.

«Наше стратегическое партнерство пошло на пользу не только нам, но также привнесло огромную положительную энергию в поддержание мира и безопасности во всем мире в качестве стабилизатора и краеугольного камня в быстро меняющейся международной обстановке», — заявил председатель КНР.

Си Цзиньпин подчеркнул, что России и Китаю «следовало бы прикладывать усилия для укрепления отношений».

Президент России Владимир Путин отдельно отметил представившуюся в ходе визита китайской делегации возможность «в узком составе поговорить по всем направлениям двустороннего сотрудничества».

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в понедельник в Москву с официальным визитом.