Во власти огня: борьба с лесными пожарами в Бурятии
Лесной пожар в районе перевала Пыхта в Прибайкальском районе Бурятии
Создание заградительной полосы с помощью бульдозера во время ликвидации лесного пожара в окрестностях села Бичура в Бичурском районе Бурятии
Местный житель принимает участие в ликвидации пожара в окрестностях села Бичура в Бичурском районе Бурятии
Лесной пожар в окрестностях села Бичура в Бичурском районе Бурятии
Местный житель принимает участие в ликвидации пожара в окрестностях села Бичура в Бичурском районе Бурятии
Местная жительница в пострадавшей от природного пожара деревне Черемушки в Прибайкальском районе Бурятии
Стройматериалы для возведения нового жилья в пострадавшей от пожара деревне Черемушки в Прибайкальском районе Бурятии
Лесной пожар в окрестностях села Бичура в Бичурском районе Бурятии. Всего в республике на тушении пожаров сейчас задействовано около тысячи человек и почти 200 единиц техники
Причиной возникновения ряда огненных очагов стали прошедшие в республике грозы