Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обратился с резкой критикой к депутатам Европарламента за их отношение к работе и низкую явку на слушаниях, посвященных подведению итогов председательства в ЕС Мальты.

«Господин председатель, господин премьер-министр, Европейский парламент смешон. Очень смешон, — начал свое выступление Юнкер. — Я приветствую тех, кто соизволил присутствовать в зале, но тот факт, что на этих дебатах сидят порядка трех десятков депутатов (из 750 парламентариев), в достаточной мере показывает, что парламент несерьезен».

На заявление председателя Еврокомиссии отреагировал спикер Антонио Таяни. «Прошу Вас, господин председатель, проявить более уважительное отношение», — сказал он. По мнению Таяни, Юнкер может критиковать парламент, но не комиссия должна контролировать парламент, а наоборот.

Юнкер в ответ пообещал больше никогда не посещать «встречи подобного рода». «Комиссия находится под контролем парламента, но и парламент должен уважать даже председательство самых малых стран, чего парламент не делает», — заключил он.