По случаю первого выхода специального выпуска «Новый диалог: Экономика Китая» я от имени «Цзинцзи­ жибао» приветствую российских читателей и выражаю уважение «Из­вес­тиям», которые в этом году отметили свое 100-летие!

Специальный выпуск «Новый диалог: Экономика Китая» является результатом искреннего сотрудничества «Цзинцзи жибао» и «Из­вес­тий». Специальный выпуск будет публиковать яркие материалы о российско-китайском сотрудничестве по широкому спектру тем, от политических, торгово-экономических и до вопросов культуры, моды, давать актуальные комментарии относительно отношений двустороннего стратегического сотрудничества между Китаем и Россией.

Мы проводим презентацию по случаю первого выхода специального выпуска «Новый диалог: Экономика Китая» и запуска онлайн-версии «Экономика Китая» в имеющем долгую историю холле «Согласие» одновременно с фотовыставкой «Прекрасный Китай», отражающей красоту китайской природы, народных нравов и обычаев и прелесть традиционной культуры, а также организовали экспозицию чайной культуры Китая, предоставляя возможность почетным гостям из двух наших стран обогатиться прекрасными, яркими впечатлениями.

Хорошее начало — половина успеха. В течение года «Цзинцзи жибао» и «Из­вес­тия» планируют издать шесть специальных выпусков, в которых найдут свое отражение разносторонние сюжеты на темы контактов и сотрудничества в важную эпоху китайско-российского взаимодействия, что позволит российским читателям понять настоящий Китай, мы приложим усилия, чтобы и дальше «сооружались мосты и прокладывался путь» на дороге дружбы и сотрудничества между двумя народами.

Прекрасная процветающая Россия является хорошим соседом, хорошим партнером и хорошим другом Китая. Сейчас отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией находятся на особенно высоком уровне развития, достигнут очевидный прогресс в самых разных сферах, особенно в торгово-экономической. Большие успехи достигнуты в строительстве «Одного пояса — одного пути» и сопряжении с ЕАЭС, еще дальше продвинулось региональное сотрудничество между двумя странами, между китайским северо-востоком и российским Дальним Востоком и Забайкальем, туристическим кластером верхнего и среднего течения Янцзы и российским Приволжским регионом. При опеке и поощрении руководителей двух стран успешно осуществляются крупные стратегические проекты в сфере энергетики, авиации, космонавтики, ядерной энергетики, трансграничного капитального инфраструктурного строительства, создания транспортных коридоров и т.д., которые становятся образцовыми проектами китайско-российского делового сотрудничества. Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество обладает огромным потенциалом и пространством для дальнейшего развития, предоставляет широкую базу и богатый материал для сотрудничества ведущих СМИ двух стран, Китая и России.

Мир сегодня переживает период ускоренного развития, крупных перемен, активного переустройства. Углуб­ляются многополярность и глобализация, продолжают идти вперед информатизация общества, культурное многообразие, прошли стадии зарождения и формирования научно-техническая революция нового уровня и промышленная революция, стали еще более тесными обоюдные связи и отношения взаимозависимости между государствами, судьба планеты зависит от горя или радости всех.

В этих исторических условиях поддержание и развитие отношений всеобъемлющего стратегического сотрудничества между Китаем и Россией, содействие надежному, стабильному и быстрому развитию торгово-экономических связей между двумя странами являются исторической миссией, которую эпоха возложила на СМИ Китая и России.

«Цзинцзи жибао» родилась на волне китайских реформ и открытости внешнему миру, главный архитектор реформ и открытости Дэн Сяопин собственноручно вывел иероглифы названия газеты. В течение 35 лет «Цзинцзи жибао» следует издательской концепции: «Новости делают газету, отличие от других делает газету, глубина делает газету, служение другим делает газету», она свидетельствовала и фиксировала эпохальные достижения китайского экономического развития, превратилась в мощную экономическую газету с наибольшим влиянием. «Цзинцзи жибао» имеет собственных корреспондентов в 25 странах и регионах мира, тесно сотрудничает более чем со ста средствами массовой информации и экономическими организациями, играет важную, с каждым днем все более возрастающую связующую роль в государственных внешнеэкономических контактах и контактах между СМИ. В последние годы «Цзинцзи жибао» добилась огромного прогресса в сфере создания новых медиа, сайт под ее флагом превратился в знаменитый информационный портал экономического характера, который предоставляет экономическую информацию на восьми языках; в то же время микроблоги и WeChat, мобильные приложения «Цзинцзи жибао» приобрели колоссальную пользовательскую аудиторию. Сейчас «Цзинцзи жибао» из традиционного органа печати превращается в мультимедийный холдинг интегрированных новых СМИ.

Ранее, в 80-е годы прошлого столетия, «Цзинцзи жибао» и «Из­вес­тия» хорошо сотрудничали, к тому же в последние годы еще более важным стало держать в фокусе внимания главные направления взаимного сотрудничества; надеемся, что, объективно освещая развитие экономической ситуации в двух наших странах, мы будем активно способствовать взаимодействию и взаимопониманию. Поддерживая контакты и сотрудничая с «Из­вес­тиями», мы со всей полнотой почувствовали, что, являясь важными СМИ в Китае и России, мы несем большую ответственность и испытываем чувство долга, призваны содействовать надежному социально-экономическому развитию наших стран, укреплению общей мощи наших государств, не жалеть усилий для повышения престижа на международной арене. Верю, что основанные на взаимопонимании, наши контакты и сотрудничество непременно будут успешно совершенствоваться и становиться все лучше и лучше.