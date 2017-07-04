Символическая свадьба мэра города Сан-Педро-Хуамелула Виктора Агуилара и самки крокодила состоялась в Мексике. Видео с необычной церемонии появилось в Сети, пишет Daily Mail.

Накануне церемонии самку крокодила «окрестили». В день «свадьбы» ее нарядили в белое платье, сообщает издание. Чтобы рептилия не могла никого покусать, «невесте» связали челюсти.

По местной традиции мэры Сан-Педро-Хуамелула вступают в брак с крокодилом ежегодно, начиная с XVIII века. Такая символическая свадьба, согласно легенде, приносит рыбакам удачу.

«Этим обрядом мы просим, чтобы урожай был хорошим, чтобы море и лагуны дали нам пищу, в которой мы нуждаемся, и чтобы у людей здесь всё было хорошо», — цитируют «Дни.Ру» мэра города Агуилара.