В преддверии 85-летия со дня рождения прозаика Василия Белова в Вологодской области началась подготовка к празднованию юбилея. Стартовал сбор средств на установку памятника в Харовске, а мемориальная музей-квартира Белова и радио «Эхо Вологды» приступили к сбору воспоминаний коллег, друзей и знакомых писателя, чтобы составить «сложную мозаику его биографии».

Деревянный бюст уже готов — его еще при жизни Белова создал череповецкий скульптор Александр Шебунин, заслуженный художник России. С существующего погрудного портрета отольют чугунный монумент высотой около 70 см. Место для него найдено — возле Центральной Харовской библиотеки, носящей имя великого деревенщика.

Средства собирают и организации («Фонд развития русской глубинки имени В.И. Белова», Общественная палата Вологодской области), и жители города, многие из которых хорошо помнят Василия Ивановича. Под Харовском в деревне Тимонихе Шапшинского поселения находится его родной дом.

— Харовчане стремятся не только увековечить имя прославившего край классика, но и сделать более ярким и информативным туристический маршрут, — говорит член Общественной палаты, куратор проекта Светлана Павлушкова. — Почитатели таланта Белова съезжаются со всей страны и из зарубежья. Очень важно, чтобы в областном центре существовал памятник нашему писателю-земляку.

Имена всех, кто окажет благотворительную помощь, будут занесены в почетную «Книгу благодарности», которая в дальнейшем станет экспонатом Центральной харовской библиотеки.

По словам собеседницы, Вологодчина — очень активный регион в плане сохранения и популяризации культурного наследия. Причем на спонсоров и меценатов здесь не особо рассчитывают, многое делается силами жителей при поддержке общественных организаций.

—- У нас популярен проект «Народный бюджет», — рассказала Светлана Павлушкова. — Работает это так: если люди считают нужным что-то сделать для своего города, села или деревни, они отправляют заявку в областное правительство. Значимые инициативы всегда поддерживаются. Мы размещаем информацию на региональных ресурсах, рассказываем об актуальности и важности начинания, на сайте Общественной палаты и ряде других порталов отчитываемся, как идут дела.

Впрочем, Василий Иванович Белов — тот случай, когда объяснять ничего не приходится. Это всероссийская знаменитость, а для земляков, вологжан и харовчан — фигура более чем значимая. Символ, гордость, легенда. Причем легенда почти живая, ведь ушедшего пять лет назад классика многие еще помнят…

— Его же на улицах узнавали, — вспоминает экскурсовод, научный сотрудник музея-квартиры Василия Белова Сергей Тихомиров, — уважали, некоторые боялись. Небольшого рост был, ходил с палкой, глаза голубые, ясные, пронзительные. Мог отчитать, прикрикнуть, а мог пустить в свою квартиру невесть откуда взявшегося ходока и начать обзванивать по его просьбе инстанции, почему в деревню такую-то не привозят гвоздей. К Белову же не только по литературным вопросом обращались, ходили как к Толстому в Ясную Поляну со всеми проблемами подряд.

Сегодня в Вологде помимо Мемориального музея-квартиры работает Культурный центр Василия Ивановича, на разных площадках вологодчины ежегодно в октябре проводятся Всероссийские Беловские чтения. В юбилейный год проекты, посвященные писателю, выйдут на новый уровень.