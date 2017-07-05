Спустя два года после начала реализации стратегии Китая «Один пояс — один путь» Россия и Китай подписали декларацию о сопряжении Евразийского экономического союза и «Экономического пояса Шелкового пути». Фактически Россия официально решила интегрироваться в сотрудничество и помогать в реализации данного плана.

Россия является создателем Евразийского экономического союза, а не просто участником этого проекта. И изменение ее позиции знаменует собой будущий акцент России на развитии отношений с азиатскими странами. Это будет в значительной мере содействовать интеграции Европы и Азии, которая может стать наиболее тесной за всю историю современной эпохи. Большинство азиатских стран будут вовлечены в рамки политического и экономического союза.

На этом пути, в одной стороны, останутся ЕС и Соединенные Штаты, которые будут противостоять этой интеграции. С другой стороны, будет Россия в качестве основы нового экономического пространства, в которое войдут также Индия, Пакистан и другие страны, в том числе члены ШОС, которая также знаменует собой тесную интеграцию «нового евразийского ядра». Следствием такого развития событий станет формирование лидирующей роли Азиатского континента в построении платформы для развития и обеспечения безопасности Китая.

В этом году в мае состоялся визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, в ходе которого стороны подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Наиболее важным из них является совместное заявление двух лидеров о российском плане развития Евразийского союза и о его «унификации» с китайским «Шелковым путем». Этот план является плодотворным и взаимовыгодным проектом: России будет предоставлена возможность использовать фонд строительства «Шелкового пути» ($40 млрд) для развития инфраструктуры, в то время как Китай может нивелировать свои политические риски и получить доступ к европейским рынкам и преференциям Таможенного союза. Таким образом, Россия и Китай смогут добиться синергии в Центральной Азии: Россия станет гарантом безопасности в регионе, а Китай станет для него сильнейшим экономическим драйвером.

Стратегия «Один пояс — один путь» предполагает углубление всестороннего сотрудничества между Китаем и Россией, что несет в себе взаимную выгоду. Во-первых, в процессе осуществления конкретных проектов будут укрепляться связи двух стран, взаимное доверие, будут устранены противоречия. Это также позволит избежать конфликтов и поддержит стабильность двусторонних отношений.

Для того чтобы повысить степень согласия между странами Евразийского союза, Китаю и России необходимо работать сообща, чтобы развеять все существующие опасения. В частности, в рамках инициативы «Один пояс — один путь» обе стороны должны подойти взвешенно и объективно к оценке рисков и выгод, связанных с проектами строительства инфраструктуры.

Китай и Россия должны активно сотрудничать в денежно-кредитной и финансовой областях. Одним из направлений стратегии «Один пояс — один путь» является оказание помощи в строительстве инфраструктуры в соседних азиатских странах. Кроме финансовой поддержки со стороны Азиатского инвестиционного банка (АИБ) и фонда «Шелковый путь» Китай поддерживает диверсифицированные и многоканальные фонды, такие как партнерство между государственным и частным секторами.

Также существуют возможности для продолжения сотрудничества между Китаем и Россией в области либерализации торговли. Торговля является одним из основных направлений китайского и российского Евразийского экономического альянса. Нынешние российские и китайские торговые отношения являются одними из наиболее значимых в современном мире, однако сейчас по-прежнему сохраняются значительные различия в экономическом и торговом сотрудничестве по сравнению с политическими отношениями.

По сравнению с торговлей между Китаем и Европой и Соединенными Штатами российское направление характеризовалось отсутствием крупного сотрудничества по торговым проектам между нашими двумя странами. И анонсированное в мае 2015 года совместное заявление КНР и РФ о создании экономической зоны «Шелкового пути» и строительстве Евразийского экономического союза подтверждает долгосрочную цель создания общего экономического пространства между Европой и Азией.

В то же время создание ТЭС, возглавляемого Соединенными Штатами, а также Европа, доминирующая в ТТИП, ТИСА и других межрегиональных торговых соглашениях, благодаря влиянию президента США Дональда Трампа в определенной степени сокращают возможности инициативы программы «Один пояс — один путь» и Евразийского экономического союза: что является негативным фактором для проекта.

В настоящее время китайско-российские двусторонние экономические и торговые отношения, торговля и сотрудничество укрепляются, становятся все более уважительными и разносторонними. Это обусловлено двусторонним прагматическим подходом и заинтересованностью в развитии сотрудничества по ряду направлений, в том числе в области энергетики, военных технологий, проектов на территории Дальнего Востока и Сибири.

«Один пояс — один путь» при правильном подходе сможет привести к упрощению процедур торговли, сократить документооборот при проведении экспортно-импортных операций, а также значительно сократить время, необходимое для торговых операций компаний наших стран. Кроме того, обеим сторонам следует поощрять трансграничные электронные трансфертные платежи в целях упрощения процедур торговли.

В-третьих, в сфере инвестиций Китай и Россия в рамках программы «Один пояс — один путь» должны создать унифицированную систему и правила в соответствии с международной практикой, а также сделать возможным обмен опытом и взаимодействие структур по вопросам сотрудничества между азиатскими странами и странами Евразийского союза. Нашим странам требуется содействовать развитию автодорог, высокоскоростных железных дорог, развитию аренды земельных участков и других крупных проектов, а также углубленному сотрудничеству по этим направлениям в будущем.

Являясь важной среднесрочной и долгосрочной стратегией национального развития Китая, стратегия развития «Один пояс — один путь» в основном решает важные стратегические вопросы, связанные с избыточным объемом производства в Китае, проб­лемы энергообеспечения, укрепления национальной безопасности, инвестиций, расширения масштабов торговли. Китайские предприятия должны в полной мере использовать благоприятную инвестиционную среду и энергетические возможности России, низкие издержки, сильную промышленную и капитальную базу, делать инвестиции в российские капиталоемкие отрасли.

С точки зрения будущей стратегии развития России и китайско-российского сотрудничества Китай обладает широкими инвестиционными перспективами в таких сферах, как инфраструктура, энергетика, военные технологии и т.д. Китай и Россия обладают уникальным географическим преимуществом, и экономическая взаимодополняемость будет и впредь придавать импульс развитию экономических и торговых отношений между двумя странами. Инвестиции и торговля — это два крыла, которые позволят укрепить российско-китайское политическое, экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество.