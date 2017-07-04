Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что в ведомстве ничего не знают о планах переноса реализации «пакета Яровой» и не участвуют в обсуждении по этому поводу.

«Мы ничего об этом не знаем, в обсуждениях не участвуем», — подчеркнул Жаров, его слова приводит «Интерфакс».

Ранее во вторник сообщалось, что в правительстве РФ предлагают отложить на пять лет вступление в силу «пакета Яровой».

Пакет антитеррористических законов с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи три года хранить данные о приеме, передаче, доставке и обработке голосовой информации, сообщений, изображений, звуков и видео.