Случай произошел во время заседания суда в приморском городе Находка. Гражданин во время оглашения приговора попытался покинуть помещение суда через окно, выскочив на карниз здания. Справиться с ситуацией помог один из судебных приставов с навыками психолога.

Нестандартную ситуацию в зале судебного заседания заметил судебный пристав, который находился на посту видеонаблюдения. На место происшествия вызвали сотрудников МЧС и медиков. Вернуться в зал мужчину уговорил судебный пристав Алексей Борисенко. После разговора с ним подсудимый спустился и был конвоирован полицией, сообщает ИА PrimaMedia.

Основными задачами судебных приставов является обеспечение порядка в ходе судебных заседаний. Специалисты ведомства нередко сталкиваются с ситуациями, когда нужно оказать медицинскую помощь и проявить выдержку.