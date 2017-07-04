Внешэкономбанк (ВЭБ) и Государственный банк развития Китая (ГБРК, China Development Bank) подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций на общую сумму 50 млрд рублей на срок финансирования до 15 лет.

Церемония прошла в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, находящегося в России с официальным визитом.

«Привлекаемые средства могут быть направлены на финансирование проектов в энергетике, транспорте, промышленной и энергетической инфраструктуре, трансграничных проектах в Сибири и на Дальнем Востоке», — сказал глава госкорпорации Сергей Горьков.

Всего ВЭБ договорился о привлечении до $2 млрд, которые будут направлены на поддержку в первую очередь российских инновационных проектов. Стороны также договорились о поддержке экспортных проектов в данной сфере.