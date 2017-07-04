Дело о мошенничестве против 76-летней председателя районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александры Павлушко рассмотрит Хорольский районной суд Приморского края. По данным следствия, женщина заключала незаконные договора сама с собой и нанесла бюджету в ущерб в 50 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела в отношении пенсионерки на данный момент завершено. Как сообщает следственный комитет, заместитель председателя Думы с марта по июнь 2015 года похитила более 50 тыс. рублей. По заключенному договору денежная выплата предполагалась за оказание услуги переплета документов Думы для их дальнейшего хранения. Как сообщает ИА MagadanMedia, работы была выполнена другим сотрудником, которая получила за это только ежемесячную заработную плату.

Депутатом Думы Хорольского муниципального района Александру Павлушко выбрали в 2013 году. Затем избрали на место заместителя председателя Думы. Однако зарплату женщина не получала, работала на общественных началах. В 2015 году председатель Думы Владимир Мичуров ушел на больничный и его обязанности легли на плечи обвиняемой, но оплату за свой труд она также не получила.

В том же 2015 году Александра Павлушко сама попала в больницу, где перенесла несколько операций. ПО ее словам, стоимость операций оплатили из бюджета Думы. Правовой отдел сообщил женщине, что по уставу не могут просто оплатить лечение, но можно заключить договор на оказание платных услуг. О том, что это является нарушением, зампредседателя не предупредили. Два года об этих договорах не вспоминали, пока в полицию не поступил анонимный звонок. Правоохранительные органы проверили данные и подтвердили обнаружение состава преступления. Сейчас суд отстранил Александру Павлушко от работы в Думе. Пенсионерка возместила ущерб и ожидает решения суда.