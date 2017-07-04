Московский патриархат Русской православной церкви вышел из состава аффилированных лиц банка «Пересвет».

Ранее, с 3 мая 2012 года по 22 июня 2017 года, финансово-хозяйственное управление РПЦ владело 25,94% банка.

По данным RNS, «Экспоцентр» также вышел из состава аффилированных лиц банка. Доля бывшего основного акционера банка сократилась с 39,99% до 0,000004% в результате допэмиссии акций.

Решение о дополнительной эмиссии акций банка «Пересвет» было объявлено 23 июня, новым основным акционером «Пересвета» с долей 99,99% стал его санатор — опорный банк «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).