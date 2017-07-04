В Бузулуке Оренбургской области собственник демонтировал дом купца Хохлова конца XIX века. По заключению государственной экспертизы, деревянное здание больше не представляет исторической или культурной ценности.

Постройка фигурировала в списке объектов культурного наследия до марта 2017 года. В настоящее время статус снят. Однако, по данным экспертов, постройка в стиле деревянного модерна является уникальной, кроме того, ее история связана с помощью голодающим Поволжья. В 1921 году квакеры устроили здесь детский дом, позже он функционировал как детский сад, там же впоследствии находилась станция юных натуралистов. Много лет здание пустовало и разрушалось, отмечает РИА «Оренбуржье».

Дом Хохлова был выставлен на торги в 2014 году. У властей не было средств, чтобы отреставрировать памятник. По закону новый собственник должен был привести в порядок объект культурного наследия, однако этого не произошло.