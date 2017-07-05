Три года назад, в 2014 году, в присутствии премьер-министров Китая и России между China Railway Construction Corporation, министерством транспорта Китая, РЖД и Министерством транспорта России был подписан Меморандум о сотрудничестве, который подтвердил участие Китая в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Моск­ва — Казань. В течение последующего времени стороны активно обсуждали вопросы финансирования, технические требования и форму сотрудничества партнеров, и в 2018 году уже планируется завершить всю разработку и начать операционное тестирование.

Проект создания европейско-азиатского высокоскоростного транспортного коридора Пекин — Москва является приоритетным и в Китае, поэтому уже к 2020 году КНР спроектирует магистраль Москва — Казань и предоставит высокоскоростные подвижные составы. Планируется, что китайский высокоскоростной поезд на этой магистрали будет развивать скорость около 400 км/ч, таким образом, после того, как магистраль будет построена, из Москвы в Казань можно будет добраться всего за 3,5 часа. При этом планируется, что в качестве подвижного состава будет использоваться самый современный поезд нового типа, оборудованный передовыми системами управления и безопасности.

Поскольку для территории России характерны колебания температуры, имеются разнообразные особенности ландшафта, а также учитывая, что железнодорожная колея в России шире, чем в Китае, для тестирования функций поезда в рамках проекта ВСМ в России китайские специалисты проводят экспериментальную эксплуатацию на магистрали Пекин — Лоян протяженностью 709 км. В процессе реализации проекта строительства дороги Москва — Казань помимо производства особого подвижного состава также предстоит большой объем строительных работ. По текущему плану будут построены или модифицированы 60 дорожных сооружений, включая строительство мостов через реки и эстакады на дорогах. В одной только Нижегородской области магистраль должна соединиться с 23 дорогами шести регионов, на пути следования поезда в Лысково и Кстово Нижегородской области появятся две новые железнодорожные станции. После завершения строительства на станции Кстово с прогнозируемой пропускной способностью в 900 пассажиров в сутки смогут останавливаться шесть региональных пассажирских поездов и два высокоскоростных магистральных поезда. Эти поезда будут курсировать между Нижним Новгородом и Казанью, в том числе три поезда — на линии Москва — Казань.

К настоящему времени стороны в принципе подтвердили, что кредит в 400 млрд руб­лей будет предоставлен Китайским государственным банком развития, а генеральным подрядчиком проекта — «Китайскими железными дорогами» для строительства будут привлечены и другие компании, такие как, например, компания CRRC, открывшая в прошлом году дочернее предприятие в Москве, которая разработала и произвела двухпутный электропоезд, развивающий скорость 400 км/ч, и компания, ответственная за обеспечение его последующей эксплуатации. Кроме того, согласно информации в СМИ, российская группа «Синара» в прошлом году опуб­ликовала сообщение, что РЖД, «Китайские железные дороги», группа «Синара» и CRRC заключили соглашение о создании совместного предприятия и завода для производства как минимум 100 высокоскоростных подвижных составов.

Надо сказать, Китай уже имеет опыт постройки и эксплуатации высокоскоростных магистралей — еще в 2012 году была запущена первая ВСМ Харбин — Далянь, которая соединила важный северный город Харбин с морским портом — Далянь. Магистраль эта также является первой в мире ВСМ, проходящей через высокогорные районы, позволяя при этом развивать скорость более чем 300 км/ч. Здесь же используется разработанный и произведенный китайским машиностроительным холдингом CRRC электропоезд модели CRH380BG. Всего же в Китае в развитие системы ВСМ ежегодно инвестируется около 800 млрд юаней, или около 3,5 трлн руб­лей. В КНР уже построено более 22 тыс. км ВСМ, и Китай по этому показателю стоит на первом месте в мире.