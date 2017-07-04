Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил главе городского округа Реутов Сергею Юрову занять пост ушедшего в отставку мэра Балашихи Евгения Жиркова и поучаствовать в конкурсе на должность главы города, сообщает пресс-служба губернатора Подмосковья.

Воробьев сказал на встрече с Юровым, что возглавляемый им реутовский муниципалитет находится на ведущих позициях в Подмосковье, а за время нахождения на должности главы округа Юрова было решено множество важных проблем.

«Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков сложил свои полномочия. Я хотел бы предложить Вам попробовать свои силы в Балашихе и поучаствовать в конкурсе на должность главы городского округа. Считаю, что в Вас достаточно целеустремленности, опыта и, самое главное, желания обеспечить преобразования», — сказал Воробьев.

Юров поблагодарил губернатора Московской области за доверие и отметил, что управление Балашихой является другим уровнем ответственности и выразил готовность оправдать доверие жителей города.

Воробьев в ответ выразил уверенность в том, что Юров сможет найти общий язык с обществом, депутатами и жителями города.

Напомним, 27 июня мэр Балашихи Евгений Жирков ушел в отставку. Это решение связывают с ситуацией вокруг находящегося в городе полигона для отходов «Кучино», который был закрыт по поручению президента России Владимира Путина.