Модный блогер и стилист Ши Яньсы — любимица крупных брендов, с ней считаются конкуренты, так как девушка обладает выдающимися способностями в области создания модных образов. Когда Ши Яньсы выложила в свой микроблог наряд, пост в течение получаса собрал более 20 тыс. лайков, а тысячи поклонников моментально сделали его репост.

Ши Яньсы известна не только микроблогом, который читают фанатичные поклонники. В феврале этого года на Миланской неделе моды всемирно известный бренд Dolce & Gabbana представил зимнюю коллекцию для женщин сезона-2017/18. Ши Яньсы настолько красочно описала представленные модели в своем блоге, что в этом квартале заказы на одежду бренда в регионе по сравнению с конкурентами резко выросли. Кстати, в феврале этого года коллекция всемирно известного бренда Givenchy, выпущенная ограниченным тиражом, была раскуплена за 12 минут именно жителями Поднебесной.

Чистый красный цвет, уличная съемка, трансляция, лидеры общественного мнения — все это влияет на нашу жизнь, определяет моду, относит товары к роскоши. Социальные медиа позволяют каждому найти способ принять участие в этом процессе, для этого нужны всего лишь два символа: # и @. Любой может узнать про моду и тренды, а также все, связанное с этим.

Вообще именно появление социальных медиа изменило мир моды. Блогер может быть анонимным, его лица могут не знать, но он будет иметь огромное влияние на публику, сможет создать имя дизайнеру и разрушить его. Коммерческие тайны все чаще попадают в прицел внимания этих людей, прежде окутанная тайной во всем мире элитарность становится прозрачной и досягаемой. Рынок показного потреб­ления сменился стремлением к персонализированному ношению вещей.

Данный курс может соответствовать соседней Японии, где подчеркивают простоту и невинность в противовес принятым прежде традициям. Теперь же востребованы «теплые объятия роскоши» таких брендов, как Chanel.

То же самое верно и для Китая. За последние пять лет Китай стал родиной большого количества независимых дизайнеров, таких как Чжан На, Лю Цинъян. Они обучались в известных европейских учебных заведениях, являются участниками международных недель моды. Фактически они приносят свое видение международной моды в китайскую культуру, успешно их сочетая.

Дизайнеры сотрудничают с небольшим количеством публичных людей, создавая для них индивидуальный стиль и делая акцент на качестве одежды, получают при этом довольно быстро большое количество поклонников. В этом случае бизнес и личная социальная сеть представляют собой необычайно гармоничный баланс.

Тем не менее, работая в режиме нон-стоп, дизайнеры не способны продвигать свою одежду лично, это бизнес. Китайский мир моды успешно использует для этого социальные медиа и электронную коммерцию. Сейчас китайские потребители выбирают моду, социальные медиа, ориентируясь на вкус и тенденции блогеров. При этом они довольно быстро делают свой выбор и приобретают одежду онлайн.

Фактически сейчас наступила эра доступа к новому опыту и новой забаве. Оборот интернет-магазина Taobao по состоянию на 11 ноября 2014 года в Китае, когда для компании завершается финансовый год, составлял 57,1 млрд юаней, в 2015 году — уже 91,2 млрд юаней, а в 2016-м — 120,749 млрд, что представляет собой абсолютный рекорд в данной сфере. При этом по объемам продаж первое место занимают модные бренды.

Эксперты признают, что работа интернет-магазинов очень важна для этой отрасли и потребительского рынка в целом, так как дает возможность продавать товары в отдаленных городах — таких как Ухань, Иньчуань, Сямэнь. Именно там сейчас появляются группы потребителей в возрасте от 25 до 35 лет, проживающих в относительно богатых районах, учащихся в высших учебных заведениях, там, где есть приличная работа. Мобильный интернет выровнял ситуацию и восполнил информационный пробел, так что маленькие города догоняют по спросу на подобные товары некоторые мегаполисы. И именно социальные сети и электронная коммерция — причина такой тенденции.