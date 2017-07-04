Теракт против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был предотвращен в ЛНР. Об этом заявил глава министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

По его словам, спецслужбы Украины планировали теракт на территории ЛНР в отношении представителей ОБСЕ. По данным МГБ, целью находившейся в Луганске диверсионно-разведывательной группы была «ликвидация международных наблюдателей», сообщает телеканал «Звезда».

По словам Пасечника, 30 июня в дежурную часть МГБ ЛНР поступило сообщение об обнаружении подозрительного автомобиля на выезде из Каменобродского района Луганска. На место ЧП прибыла оперативная группа, которая обнаружила в салоне автомобиля «ВАЗ-2101» с номерами Винницкой области выведенный из строя авторегистратор и знаки отличия украинской армии. Позже специалисты МГБ ЛНР смогли восстановить данные с устройства, которые свидетельствуют о подготовке к покушению на представителей Мониторинговой миссии ОБСЕ. По словам Пасечника, один из членов зафиксированной на видеорегистраторе группы причастен к подрыву автомобиля наблюдателей 23 апреля 2017 года в селе Пришиб ЛНР. Таким образом, бомбу удалось обнаружить и ликвидировать. Возбуждено уголовное дело.