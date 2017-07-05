Две страны не только являются стратегическими партнерами в экономической сфере, у них имеются многие схожие цели, их потенциал взаимно дополняет друг друга. «Мы будем развертывать эффективное сотрудничество, которое принесет благо народам двух стран, окажет положительное влияние на международную обстановку», — сказал он.

Это не первое подобное высказывание на данную тему, сделанное В.В. Путиным в этом году. Месяц назад в речи на церемонии открытия Форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь», состоявшейся в Пекине, В.В. Путин особо отметил, что объединение потенциала ШОС, Евразийского экономического союза и «Одного пояса — одного пути» заложит основу партнерских отношений в Евразии.

Соответственные высказывания президента В.В. Путина демонстрируют главенствующее в российском обществе позитивное отношение к строительству «Одного пояса — одного пути». Однако такое отношение появилось не сразу после выдвижения инициативы «Один пояс — один путь», за это время пройден путь от сомнений и наблюдения до принятия.

Инициатива «Один пояс — один путь» была выдвинута в 2013 году. В то время из-за вопроса борьбы за Украину постоянно углублялось противоречие между инициированным Россией Евразийским экономическим союзом и выдвинутым ЕС проектом «Восточное партнерство». На этом фоне и в официальных, и в академических кругах в России высказывалось немало сомнений и возражений против инициативы «Один пояс — один путь», ее появление сразу же вызвало бурную реакцию — от всеобщего опасения до осуждающего протеста. Существовало непонимание концепции, к тому же инициатива в начальной стадии ее выдвижения не имела четких рамок, многие исследователи даже ставили инициативу Китая на одну доску с проектом ЕС, полагая, что она ставит под удар стратегические интересы России в Центральной Азии, и относились к этой инициативе с высокой степенью тревоги.

Очевидные изменения произошли после обострения кризиса на Украине. Россия столкнулась с сильным давлением, западными санкциями, резким падением цен на нефть на международном рынке, девальвацией руб­ля, ужесточилась ситуация экономического развития. Под воздействием внутренних и внешних проблем российская дипломатия «повернулась на Восток» в поисках выхода. В то же время Китай в процессе продвижения инициативы активно общался с российской стороной, последовательно углублялось сближение и понимание с разными кругами в России, голоса сомнений в отношении «Одного пояса — одного пути» звучали все тише, российская сторона начала понимать, что наряду со строительством «Одного пояса — одного пути» и продвижением международного сотрудничества в сфере производственных мощностей Китай будет непрерывно стимулировать финансовую поддержку и сотрудничество, постоянно усиливать «дипломатические инвестиции», включая поддержку Нового банка БРИКС, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Фонда «Шелкового пути», и все это предоставляет благоприятные возможности для России, испытывающей дефицит денежных средств и другие проблемы.

Более того, Китай оказал политическую поддержку России по вопросу Украины, и это не только рассеяло сомнения России и укрепило китайско-российские отношения, но и содействовало тому, что Россия стала более объективно смотреть на содержание и суть инициативы «Один пояс — один путь». После украинского кризиса Россия начала более активно искать точки соприкосновения с Китаем, чтобы увязать Евразийский экономический союз с «Одним путем», и вошла в программу «Один пояс — один путь» в качестве «основателя», а не просто «участника». После этого лидеры Китая и России выступили с совместной декларацией о «слиянии» российской программы «Евразийский экономический союз» с китайской программой «Один пояс — один путь».

С момента выдвижения Китаем инициативы «Один пояс — один путь» до официального принятия ее Россией и участия в ней отношение российской стороны изменялось в три этапа: сначала сомнения и протест из-за опасений, потом постепенно сходящая на нет критика и, наконец, стратегическое сопряжение. Этот поворот произошел не только благодаря интенсивным контактам и полному доверию между Китаем и Россией, но и в результате внутренней потребности обеих сторон в стратегическом сопряжении и усилении сотрудничества, что показывает дальновидность инициативы «Один пояс — один путь».

На самом деле в России сразу смогли увидеть огромную выгоду, вытекающую из строительства «Одного пояса — одного пути». Как указано в докладе Международного дискуссионного клуба «Валдай»: «Россия и Китай не являются конкурентами, Евразийский экономический союз и «Экономический пояс Шелкового пути» станут важным механизмом содействия экономическому развитию Евразии, сопряжение Евразийского экономического союза и «Экономического пояса Шелкового пути» станет новой отправной точкой двусторонних отношений. Неудержима тенденция расширения регионального сотрудничества Китая и России. Нет оснований тревожиться по поводу возможной конкуренции между Китаем и Россией в самом центре Евразии».

Этот вопрос вызывает большой интерес в кругах широкой общественности в России. Данные показывают, что в России появляется все больше сообщений и дискуссий относительно «Одного пояса — одного пути». В 2016 году 215 российских СМИ опубликовали в общей сложности 787 сообщений об этой инициативе. Количество сообщений положительного характера об «Одном поясе — одном пути» за год увеличилось вдвое. В 2017 году во время сессии ВСНП и ВК НПКСК разные круги в России обратили пристальное внимание на тему «Одного пояса — одного пути». Позитивное, оптимистическое отношение все больше преобладает и постепенно становится основным в России.

В настоящее время стратегическое сопряжение «Одного пояса» и «Одного союза» предоставляет Китаю и России ценные возможности для развития. Обе стороны осознают, что стимулирование стратегического сопряжения является новой важной точкой роста, точкой развития стратегического китайско-российского партнерства. Китай и Россия призваны превратить политические преимущества высокого взаимодоверия в конкретные достижения в экономической области. Используя рыночные принципы, опираясь на предприятия, под руководством и стимулирующим воздействием правительств предстоит внести еще больший вклад в благосостояние народов двух стран и народов Евразии.