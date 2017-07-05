Пятый год со дня основания нового Китая — 1954 год — знаковый для всей истории страны. Именно тогда была обнародована Конституция Китайской Народной Республики, произведен и успешно испытан первый китайский самолет. В историю искусства этот год вошел как год рождения китайского балета — именно тогда под руководством талантливого педагога Дай Айлянь была открыта первая в Поднебесной Пекинская школа балета.

Когда в 1957 году известный советский балетмейстер Петр Гусев впервые ступил на китайскую землю, он не мог и подумать, что войдет в историю этой страны как отец и основатель национального балета. Ознакомившись с возможностями и перспективами существовавшей на тот момент вот уже три года балетной школы Айлянь, он возглавил ее и взрастил здесь первое поколение китайских танцовщиков, педагогов и хореографов классического балета. Как балетмейстер, от постановок которого была в восторге вся Европа, он имел право и, самое главное, возможности, делать балет таким, каким его видит именно он. И когда Гусев решил поставить со своими китайскими воспитанниками «Лебединое озеро», он отметал все предрассудки, намекавшие на то, что китайцы не смогут исполнить чисто русское произведение. На роль Одетты он назначил молодую и перспективную Бай Шусян, а на роль принца Зигфрида — Лю Цинтана.

Русский балетмейстер покинул Пекин, но китайский балет год за годом, вдохновленный наставничеством Пет­ра Гусева, делал все более уверенные шаги, заявляя о себе как о самостоятельном, самобытном и, главное, уникальном в своем роде балете. В начале 1960-х годов на тему китайской революционной истории появился на сцене балет «Красный отряд женщин». В истории национального балета впервые возник «танец на цыпочках с оружием в руках», который представляет собой победу сочетания китайского и русского балета. С тех пор на международной арене китайский балет начинает набирать все больший вес, становясь симбиозом китайского и зарубежного искусства и передовиком распространения китайской культуры.

В 1998 году самой молодой ведущей актрисой в истории балетной труппы Сан-Франциско становится 21-летняя Тань Юаньюань. Ранее она же участвовала в международном балетном конкурсе во Франции и получила признание у легендарного российского балетмейстера Галины Улановой, давшей ей высший балл. «Надо танцевать всей душой, я увижу твое будущее» — эти слова Улановой стали девизом Тань Юаньюань, считающей Галину Сергеевну своим духовным идолом.

В современном балетном образовании Китая явственно прослеживаются строгие формулы тренировки русской школы. Выдающиеся художники из нового поколения унаследовали гены уникальной культуры, благодаря чему китайский балет, отличающийся «использованием западного в Китае», вышел на международную сцену и стал открытием и потрясением одновременно для любого любителя балета.