Саратовский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев покинул территорию России, после того как в отношении него было возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник сообщил член оргкомитета движения «Новая оппозиция» Денис Романов.

По словам Романова, уголовное дело против Мальцева возбуждено по статье «Создание экстремистского сообщества». Оно называется «Артподготовка», передает «ТВ Центр».

Романов рассказал также, что оппозиционер пытался уехать в Молдавию через Украину, однако на территорию этой страны его не пропустили. Российскую границу Мальцев уже пересек, однако где активист находится в данный момент, пока неизвестно.

Член оргкомитета «Новой оппозиции» отметил, что о том, куда оппозиционер уехал, сам Мальцев сообщит позже, передает ТАСС.

Официально о возбуждении уголовного дела в отношении Мальцева за создание экстремистского сообщества не сообщалось, пишет «Лента.Ру».

Напомним, за неповиновение законным требованиям полицейских на несанкционированной акции в центре Москвы 12 июня Вячеслав Мальцев получил 10 суток административного ареста.

Следственный комитет РФ провел 11 июня обыск в его доме в Подмосковье в рамках расследования уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Оппозиционера также арестовывали на 15 суток в апреле текущего года за неповиновение требованиям сотрудников полиции в связи с несанкционированной акцией в Москве, прошедшей 26 марта.