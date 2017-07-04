Власти регионов Сибирского федерального округа намеренно занижали площадь лесных пожаров, что привело к неверной оценке опасности ситуации, заявил во вторник глава Рослесхоза Иван Валентик во время профильного совещания.

«К сожалению, остается актуальной тема занижения площадей лесных пожаров… Основные очаги у нас в этом году по Сибирскому федеральному округу занижены в 1,76 раза — это ни много ни мало 385 тыс. га», — подчеркнул он. Валентик отметил, что наибольшее занижение зафиксировано в Иркутской области и составляет 116 тыс. га.

По его словам, из-за ложной информации была неверно оценена опасность ситуации. «Соответствующие представления (в связи с нарушениями) в количестве 15 уже направлены в субъекты РФ», — заключил глава Рослесхоза.