30 июня в Москве состоялось вручение российского радийного «Оскара» — премии «Радиомания–2017». Мероприятие получилось одним из самых масштабных за всю его историю, так как в этом году организатор премии — Российская академия радио (РАР) отмечает свое десятилетие.

Торжественную церемонию открыли руководители РАР — вице-президент Юрий Костин и президент Андрей Романченко, зачитавший текст поздравительной телеграммы от президента РФ Владимира Путина, который отметил вклад академии в приумножение лучших традиций отечественного радиовещания.

«Золотые микрофоны» лучшим радийщикам вручали известные медиаэксперты и деятели культуры — заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова, генеральный директор МИА «Россия сегодня», автор и ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев, журналист, продюсер Александр Любимов, режиссер Егор Кончаловский, продюсер Иосиф Пригожин и многие другие.

В этом году на конкурс поступило более 200 работ. Как и всегда, отдельно оценивались национальные сетевые радиостанции и несетевые региональные. В жюри также отметили, что времена, когда только столичные радиостанции считались эталоном, прошли.

«Мы очень рады, что наши коллеги, например, на Дальнем Востоке, в Сибири имеют большие, развивающиеся сети с очень профессиональным уровнем контента, который может конкурировать с федеральным», — сказал Романченко.

В конкурсе национальных сетевых радиостанций больше всех наград завоевали станции ГПМ Радио. Два «микрофона» ушли к «Авторадио». Также награды достались Радио ENERGY и Детскому радио. Самый молодой формат ГПМ Радио — Like FM — победил в конкурсе несетевых и региональных радиостанций.