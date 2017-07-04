Благоустройство ждет сквер имени Адмирала Невельского на Корабельной набережной во Владивостоке. Реконструкцию выполнят уже в этом году.

Сквер является одним из любимых мест отдыха горожан. В рамках проекта восстановление коснется покрытия пешеходной зоны, гранитного парапета и газонов. Также отремонтируют сети наружного освещения, облицовку, подсветку, чашу и русло водопадов, сообщает ИА PrimaMedia.

Кроме того, в этом году благоустроят улицу Набережную, на которой восстановят тротуарную плитку, парапет, бордюрные пандусы и ливневую систему канализации. Планируется озеленение улицы. В ходе программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» благоустроить планируется 14 придомовых территорий. Дизайн-проекты обсудили с жителями близлежащих домов.