Часть федеральных льготников в Тамбове лишилась компенсаций по оплате за жилье и услуги ЖКХ. Люди узнали об этом из квитанций за май и июнь. При этом гражданам не рассказали о способах частично сохранить компенсации.

Постановление администрации области обусловлено изменениями в федеральном законе о льготах, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру». В основном компенсации потеряли инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, закон коснулся жертв ядерных катастроф, жертв политических репрессий, узников концлагерей.

Десятки тысяч инвалидов в регионе имеют право подать заявление с просьбой перевести их в другую льготную категорию в центры соцзащиты по месту жительства. Однако многие люди об этом пока не знают. Властям предстоит провести работу с населением.

Федеральным законом вводится и новая льгота — компенсация транспортных услуг для доставки твердого топлива (дров, угля). Расходы на нее составят около 27 млн рублей.