ДТП с участием двух иномарок произошло в Саратовской области. В результате аварии погибли три человека, еще трое детей пострадали, сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МВД по региону Дмитрий Рассказов.

По его словам, столкновение автомобилей ВАЗ-2115 и Skoda произошло сегодня днем в Пугачевском районе, в результате погибли водитель иномарки и два пассажира (по одному из каждого автомобиля). Травмы различной степени тяжести получили пассажир отечественного автомобиля и трое детей, находившихся в иномарке.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, передает ИА «Взгляд-инфо».