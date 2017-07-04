Турецкая сторона продолжает обсуждение вопросов финансирования закупки ракетных систем С-400 у России, все технические аспекты уже согласованы, заявил министр обороны Турции Фикри Ышык во вторник в эфире телеканала ТРТ.

«Вопросы в техническом аспекте закрыты, мы работаем над вопросом финансирования закупки С-400», — пояснил он.

Глава Минобороны Турции отметил, что в случае закупки ракетных систем у России их интеграция в систему НАТО будет невозможна. Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия не планирует предоставлять турецкой стороне кредит на покупку С-400.

Зенитная ракетная система большой дальности С-400 «Триумф» была принята на вооружение в 2007 году. Она может применяться для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет (до среднего радиуса действия), а также против наземных объектов.