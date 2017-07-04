Следственное управление по Нижнему Новгороду завершило расследование уголовного дела в отношении полицейских Дмитрия Обливина и Владимира Филимонова, сообщает «НьюсНН».

В отношении сотрудников утверждено обвинительное заключение, которое направлено в городской суд. Полицейские обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».

По версии следствия, Обливин и Филимонов, занимая должности участковых, не принимали никаких мер по неоднократно поступавшим обращениям Юлии Зайцевой о принятии мер и привлечении к ответственности ее супруга Олега Белова.

Зайцева указывала о систематическом применении супругом — инвалидом второй группы по психическому заболеванию «шизофрения» насилия и угроз по отношению к ней и их шестерым детям. В результате Белов в 2015 году совершил убийство супруги и детей.