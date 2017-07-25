Режиссер Владимир Алеников, известный прежде всего по замечательным советским фильмам «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» и «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», работает над новой остросюжетной картиной по собственному сценарию — «Странники терпенья». Беседа корреспондента «Известий» с режиссером состоялась на съемочной площадке в Петербурге.

— О чем ваша картина?

— Фильм про то, что такое творчество. По жанру это психологический триллер, но в нем есть необычная любовная история. В основе — мой одноименный роман. В главной роли — Константин Лавроненко (обладатель приза «За лучшую мужскую роль» Каннского кинофестиваля. — «Известия»). Его герой — известный фотохудожник, готовит выставку для Венецианской биеннале. На роль его модели, глухонемой девушки Марины, мы выбрали молодую польскую актрису Майю Сопа. Сложился превосходный дуэт.

— Кто еще в вашей команде?

— Один из лучших операторов России, лауреат Венецианского фестиваля Алишер Хамидходжаев, художник Ирина Очина, работавшая над фильмом «Рай» Андрея Кончаловского. А музыку пишет Александр Журбин.

У нас снимаются Наталия Фиссон, Александр Рапопорт, Евгений Данчевский. В роли куратора Венецианской биеннале — Ольга Страда, директор Итальянского института культуры в Москве.

— Чем вы занимались после того, как сняли фильм «Война Принцессы»?

— Вы видели этот фильм? Несмотря на награды, прессу и успешную гала-премьеру на Московском международном кинофестивале, мало кто видел эту работу. Прокат был, но ограниченный. Всё как и с моим предыдущим фильмом, «Улыбка Бога, или Чисто одесская история», тоже фактически прошедшем без рекламы.

Хотя «Принцесса» посвящена очень актуальной, больной теме — межнациональной подростковой розни. По сути, это история Ромео и Джульетты, картина рассказывает о первой любви кавказского мальчика Карена и русской девочки Юльки по прозвищу Принцесса.

Год назад вышла моя короткометражка, романтическая мелодрама «Кино как попытка сближения». Фильм посвящен Чаплину, волшебству кино. Он уже побывал на нескольких фестивалях. Делал я его со своими студентами. Я ведь преподаю, у меня мастерская жанрового кино во ВГИКе и два курса в Академии Никиты Михалкова (режиссерский и актерский).

В мае в Москве состоялась премьера полнометражной картины «Мастерская», которую я снимал с актерами-выпускниками первого набора Академии. Это история об артистах. Фильм снят одним кадром, который длится почти 1,5 часа, нет ни одной склейки. Там 15 персонажей.

Пять лет назад они окончили актерский курс и вот встречаются. Воспоминания, смех и слезы, и неожиданно вскрываются драмы, секреты… В жизни артистов есть всё: любовь и разочарование, радости, предательство и подлость. И есть главное, что их отличает, — стремление к творчеству.

— В пятый раз вы будете председателем жюри Всероссийского детского кинофестиваля «Киноостров» в Петербурге. Что значит для вас этот форум?

— Я считаю, что «Киноостров» делает очень важное дело — и для детей, которые участвуют в фестивале, снимают фильмы, и для зрителей. Поэтому мне не жаль времени на это. Сегодня фестивали — альтернатива прокату. Детские работы на широкий экран вообще не попадут. Фестиваль — это и возможность увидеться, познакомиться, пообщаться, обменяться задумками, здесь возникают новые проекты. Я вижу много талантливых детей, и это дает толчок для новых идей.

— У вас наверняка есть в работе новые идеи. Поделитесь?

— В следующем году я буду ставить спектакль по своей пьесе «Девушка для прощаний» в ярославском Академическом театре драмы имени Волкова. Снова будем сотрудничать с Егором Дружининым, сыгравшим в детстве Петю Васечкина в моих «Приключениях Петрова и Васечкина…» и в «Каникулах…». Так что связи мы не прерываем. Егор будет заниматься хореографическими номерами.

— Вы давно не работали в театре. Признайтесь: хочется в другой, некиношный мир?

— Даже очень! Театр — это как первая любовь. Я ведь театральный режиссер по образованию. Не ставил на сцене действительно давно, к тому же это моя пьеса. А театр в Ярославле замечательный. После этого буду ставить оперу в Московском театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Это потрясающая история американского композитора Томаса Морса «Фрау Шиндлер». Об Эмилии Шиндлер, жене знаменитого Оскара Шиндлера, члена нацистской партии, спасшего во время Второй мировой войны более тысячи евреев. Мы знаем эту историю по замечательному фильму Спилберга «Список Шиндлера», но Эмилия там проходной персонаж. На самом же деле она значительно повлияла на события, без нее Оскар многого не смог бы осуществить. В России эта опера будет ставиться впервые.

— Все знают Аленикова как автора знаменитых историй про Петрова и Васечкина, но не все знают, что вы пишете детективы.

— Это не совсем детективы. Скорее, такой современный хоррор/триллер. В ближайшее время издательство «Рипол Классик» начинает выпускать целую серию моих «взрослых» книг — как ранее выходивших, так и не издававшихся. В нее входят триллеры «Странники терпенья», «Зеленая зона», «Спальный район», «Сумерки в спальном районе», «Ублюдки», «Очень тихий городок». А также авантюрные романы «Поиски любви», «Происки любви» и военная мелодрама «Звезда упала». В «Риполе» очень хорошо издали мою книгу о кинорежиссуре «Свой почерк в режиссуре».

Про своих юных героев я тоже не забываю. Всё в том же «Риполе» после книг «Петров и Васечкин в стране Эргония» и «Петров и Васечкин в Африке» вышла книга «Приключения Петрова и Васечкина в Колумбии. В поисках сокровищ». Это приключенческая история пиратского плана: Маша Старцева, красавица, спортсменка и отличница, едет на Международную математическую олимпиаду, в качестве группы поддержки ее сопровождают ребята. Осенью выйдут «Приключения Петрова и Васечкина на Кавказе». Там мои герои спасают Лермонтова.

А в питерском издательстве «Петрополис» недавно вышла книга моих стихов и переводов «Время дождей». Там много испанских поэтов, французских, в том числе прекрасная поэма Жака Превера «Еще раз на реке». Есть даже переводы из Шекспира.

— Целое собрание сочинений. Напрашивается вопрос: и когда же вы всё успеваете? Михаил Шемякин, например, отвечает: «Прибавляю ночь ко дню».

— Я учу своих студентов: всё надо делать быстро. Быстро — не значит плохо, просто быстро! Это очень важно.

Справка «Известий»

Владимир Алеников окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Среди его киноработ: «Жил-был настройщик», «Биндюжник и Король», «Короли российского сыска», «Улыбка Бога, или Чисто одесская история» и другие. Заслуженный деятель искусств РФ.