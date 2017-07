Сын Дональда Трампа Эрик заблокировал в социальной сети Twitter продюсера Элана Гейла за то, что тот выложил несколько постеров фильма «Сумерки», прикрепив к героям франшизы изображение Трампа-младшего.

Today I learned that if you add Eric Trump to enough Twilight promotional photos he will eventually block you pic.twitter.com/02eHLl25MC