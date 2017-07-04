Вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо извинился за то, что в 2016 году приобрел членство в гольф-клубе, а это входит в противоречие с правилами поведения японских министров.

«Я хочу извиниться за свою невнимательность», — цитирует ТАСС заявление Таро Асо, сделанное им во вторник на пресс-конференции в Токио.

Асо, который приобрел абонемент в гольф-клуб у своего знакомого, пытается вернуть его обратно, передает агентство Kyodo. При этом стоимость клубной карты не разглашается.

Представители финансового ведомства заверяют, что министр не получит никакой выгоды, передает BFM.RU.

Правила поведения японских министров вступили в силу в 2001 году. Согласно им, во время нахождения на государственном посту «следует воздерживаться» от покупки членства в гольф-клубах, так как это считается дорогостоящей инвестицией. В том случае, если чиновник являлся членом такого клуба до вступления в должность, это нужно указывать в ежегодной финансовой декларации. Это же правило касается вложений в акции и недвижимость.

Следует отметить, что не предусмотрено какого-либо наказания за нарушение этих правил.