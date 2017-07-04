Более чем на 3% выросла за полгода заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Пензенской области. Так, за пять месяцев в регионе зарегистрирован 221 новый случай заражения.

Таким образом, как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, на 100 тыс. населения показатель заболеваемости составляет 13,5. Это на 3,3% больше аналогичного периода 2016 года. В ведомстве эту ситуацию расценивают как продолжение подъема заболеваемости, который был зафиксирован в 2009 году, сообщает ИА «Пенза-пресс».

В самой Пензе зарегистрировано больше половины случаев ВИЧ-инфекции. Наибольший рост заболеваемости (в два и более раза) произошел в Пензенском, Кузнецком и Бековском районах.

Специалисты отмечают, что с начала года не было ни одного случая заражения инфекцией внутри больниц. Около половины заболевших заразились во время приема наркотиков внутривенно.