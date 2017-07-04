«Национальная медиагруппа», «СТС Медиа» и китайский медиахолдинг Huace Film & TV подписали контракт о сотрудничестве в области обмена контентом. Встреча представителей компаний прошла в рамках российско-китайского медиафорума.

Стороны будут совместно производить контент для российского и китайского телевидения. В рамках договоренностей предполагается обмен уже готовыми продуктами – программами и сериалами. Также, компании смогут создавать совместный контент путем софинансирования и организацией технической поддержки и поиска совместных творческих решений, отмечается в сообщении НМГ.

«Объединяя усилия с мировыми лидерами по производству и дистрибуции контента, мы даем импульс развития медиа-отрасли в России. Китайский медиабизнес уникален, и обмен опытом позволит нам обогатить индустрии двух сторон», — заявила генеральный директор НМГ Ольга Паскина.

В рамках развития культурного обмена между Китаем и Россией Huace Group, как крупнейший кино- и телепроизводитель изучала российский медиа-рынок в поисках наилучшего партнерства для развития индустриального сотрудничества двух стран.

«Я очень рада, что Huace Group заключило соглашение о стратегическом партнерстве с «СТС Медиа» и НМГ во время 3-го российско-китайского Медиа Форума. Это начало большого сотрудничества, которое принесет российским партнерам и Huace Group успех в ближайшем будущем», — заявила Основатель Huace Group Мадам Жао Ифанг.

Huace Group (Zhejiang Huace Film&TV Co. Ltd.) - крупнейший частный производитель кино- и телевизионного контента в Китае. Ежегодно компания выпускает более 1000 эпизодов сериалов, кино и телешоу. Одна треть из топ-10 самых успешных китайских телешоу, показанных в 2016 году, была произведена Huace Group.

3-5 июля под эгидой Министерства связи и массовых коммуникаций РФ в Москве проходит Российско-китайский медиафорум.