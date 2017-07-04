Подозреваемый в жестоком убийстве человека задержан в Подмосковье. Об этом сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

Ранее сторож на одной из подмосковных баз отдыха обнаружил в мангале обугленные части тела человека. В домике неподалеку от мангала были задержаны двое подозреваемых в совершении преступления в состоянии алкогольного опьянения. Там же следователи обнаружили предполагаемые орудия убийства — пилу, молоток и топор, сообщают «Дни.Ру». Оперативники также обнаружили бахилы, перчатки, медицинские маски, полиэтиленовую пленку со следами вещества, похожего на кровь. Во время обыска по месту жительства подозреваемых были обнаружены, предположительно, следы крови, сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на «РИА Новости». Один из задержанных ранее работал шеф-поваром в ресторане.

Причиной преступления мог стать бытовой конфликт. По версии следствия, мужчины распивали спиртные напитки в квартире одного из жилых домов в городе Зеленограде, когда между ними возник конфликт. В ходе него один из мужчин не менее двух раз ударил другого молотком по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте. По словам Ивановой, желая скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело и вывез останки на территорию Подмосковья, где собирался их сжечь.

На допросе один из задержанных признал свою вину и дал изобличающие показания. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.