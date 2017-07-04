Уссурийск является единственным городом в Приморском крае, где нашелся подрядчик на отлов и содержание бездомных животных. Общество защиты животных «Надежда» заключило контракт с администрацией Уссурийска на оказание услуг по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию.

Приоритетной задачей является отлов агрессивных собак и тех животных, которые нуждается в экстренной ветеринарной помощи. Финансирование на контракт выделили из бюджета Уссурийского городского округа и бюджета Приморского края на сумму в 2,38 млн рублей.

Как сообщает ИА UssurMedia, с начала года в муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства» было подано 204 заявления на отлов почти 700 животных. Подрядчик, который выезжает на вызов только по предварительной заявке, на данный момент осуществил поимку только 150.

Однако продуктивной работе мешают две основные проблемы. Во-первых, открытая местность, которая мешает выловить несколько собак одновременно. Удается поймать только одну особь, тогда как другие успевают убежать на безопасное расстояние. Во-вторых, мешают работе многие жители, которые из бродячих собак делают любимцев. Зачастую им строят убежища, кормят и защищают от поимки.