Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству утвердил текст присяги при принятии российского гражданства. Норму рассмотрят на заседании ГД в среду.

Приносить клятву будут исключительно иностранцы, изъявившие желание получить гражданство России, передает «Интерфакс».

Человек, получивший гражданство при рождении, не должен будет приносить присягу. Также это не нужно будет делать в 14 лет при получении паспорта, сообщает телеканал «360».

Поправку о присяге подготовили при рассмотрении во втором чтении законопроекта, который позволяет отменять решения о приобретении гражданства России лицам, осужденным за терроризм. Одновременно комитет рекомендовал принять во втором чтении весь законопроект о возможности отзыва гражданства у террористов.

Однако ко второму чтению поддержали только поправку, согласно которой решение об отзыве гражданства не распространяется на родственников человека, который лишился российского гражданства за терроризм.

Человек, подавший заявление на получение российского гражданства, в соответствии с действующим законом обязуется соблюдать Конституцию и законодательство РФ. Закон определяет также, что отменить решение о приобретении гражданства РФ можно, если человек предоставил заведомо ложные сведения при вступлении в гражданство или подал подложные документы.

При подготовке законопроекта его авторы отталкивались от действующих норм приема в гражданство. Таким образом, под сообщением заведомо ложных сведений при вступлении в гражданство проект закона предлагает понимать нежелание такого человека соблюдать российскую конституцию и законодательство, если это подтверждено решением суда осуждением этого человека по целому ряду уголовных статей.