Тверская область войдет в число пилотных регионов, где будет реализовываться проект «Бережливая поликлиника». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Предполагается, что программу реализуют в новом здании детской областной больницы и детской поликлиники в микрорайоне Южный. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул, что главной целью проекта станет повышение качества оказания медицинской помощи в Верхневолжье, сообщает ИА «ТВЕРИГРАД».

Проект «Бережливая поликлиника» был запущен Минздравом РФ в ноябре 2016 года. В нем участвуют три пилотных региона: Ярославль, Калининград и Севастополь. Цель эксперимента — повышение доступности медико-санитарной помощи детям и взрослым и повышение ее качества. Проект реализуется с участием госкорпорации «Росатом».