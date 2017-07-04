МЧС обнаружило в самом центре Архангельска зенитную пушку с повышенным радиационным фоном. Она около четырех лет простояла в сквере Победы.

Сейчас она демонтировала и перемещена на специальную парковку для дальнейшего изучения. Как отмечает News29.ru, спецслужбы не оглашают результаты замеров радиационного фона. Известно лишь, что следственные органы начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, зенитное орудие установили в сквере в сентябре 2013 года. Пушка появилась там в память о Великой Отечественной войне, однако к боевым действиям отношения не имеет.

Модель АЗП-57 начала разрабатываться в 1944 году на основе опыта использования зенитной артиллерии Красной армии в годы войны. В 1946 году пушку передали на испытания. Зенитный артиллерийский комплекс С-60 был на вооружении 10-й отдельной Краснознаменной армии ПВО до конца 1980-х годов. Ее штаб был расположен в Архангельске.