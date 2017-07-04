Русская православная церковь (РПЦ) заключит соглашение о сотрудничестве с МЧС РФ, которое предполагает участие священников в оказании помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и установку в зонах ЧС походных храмов.

Спасательное ведомство обучит священников, сестер милосердия и добровольцев действиям по оказанию помощи попавшим в экстремальную ситуацию людям, сообщает «РИА Новости».

Представители церкви, по договору, смогут принимать участие в сборе, доставке и распределении гуманитарной помощи.