В Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа тундровику пришлось защищаться сразу от трех разъяренных медведей. Чтобы отпугнуть хищников, мужчина использовал палку и крики.

Как передает ИА «Ура.ру», в ночь на 28 июня потерпевший дежурил возле стада домашних оленей. Ближе к утру он увидел трех медведей, пытавшихся напасть на скот.

У мужчины была с собой только большая палка. Он закричал, два медведя убежали, а третий бросился на человека. Ему удалось ударить зверя палкой, хищник ушел. Раненного тундровика нашел отец. Отбившегося от медведей вертолетом доставили в воркутинскую больницу, пишет газета «Красный Север».