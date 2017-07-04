Федерация бокса России подала заявку на проведение чемпионата мира в 2019 году в Сочи, сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В Москве 24 и 25 июля пройдет исполком Международной ассоциации бокса (АИБА).

«Мы подали заявку на чемпионат мира 2019 года в Сочи и на проведение в России конгресса Международной ассоциации бокса 2018 года», — сказал Кремлев ТАСС.

В последний раз ЧМ среди мужчин по боксу проходил в СССР в 1989 году.