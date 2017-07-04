Семь человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиков в Ленинградской области. Об этом сообщили в УГИБДД.

ДТП произошло утром во вторник, 4 июля, около 07:45, на 54 км автотрассы «Санкт-Петербург – Кировск». Автобус следовал из Шлиссельбурга в Рыбацкое и столкнулся с грузовиком КАМАЗ. Как сообщает ИА «Невские Новости», грузовик совершал левый поворот, не предоставив преимущества в движении, из-за чего произошло его столкновение с автобусом. В Результате аварии пострадали семь человек, их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести, сообщает RT. Водитель автобуса 1966 года рождения получил средний вред здоровью. Всего в салоне автобуса находились 20 человек.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины ДТП.