В поселке Углекаменск Партизанскго района Приморья начнется строительство современной модульной котельной. Это решит проблему теплоснабжения сразу нескольких близлежащих сел. Строительство начнется в ближайшее время. На проект выделено 158 млн рублей.

Сейчас в Углекаменске работают две котельных, а еще одна расположена в селе Казанка. Но оборудование теплоисточников находится в плачевном состоянии. Новая модульная котельная сможет заменить три старых и решит проблему теплоснабжения в районе, сообщает ИА PrimaMedia.

Закончить строительство планируют в два года, как только выберут подрядчика. Для котельной проложат новые трубопроводы, а строительство не остановят даже в зимнее время. В этом году на новую котельную переключат старые теплоисточники из Углекаменска, а в следующем — из Казанки.