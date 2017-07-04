Глава департамента промышленности Кемеровской области Сергей Карпунькин подал заявление об увольнении после того, как был отстранен от работы из-за участия в драке с соседями, сообщила пресс-служба областной администрации.

Исполняющим обязанности начальника департамента промышленности назначен Юрий Ударцев.

«Сергей Карпунькин освобожден от должности начальника департамента промышленности по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, 28 июня Карпунькин был отстранен от должности из-за появления в интернете видео, в котором его соседи по даче обвиняют чиновника в побоях. МВД уточнило, что между соседями на бытовой почве вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Пострадали четыре человека. 3 июля ГУ МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о причинении вреда здоровью, Карпунькин был допрошен.