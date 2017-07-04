Вступая в гражданство России, текст присяги надо будет не только произнести, но и собственноручно подписать. От принесения клятвы будут освобождены только дети до 14 лет, недееспособные и ограниченно дееспособные, а также те, кто по состоянию здоровья не могут прочитать или подписать торжественный текст. Это следует из поправок, внесенных парламентариями ко второму чтению законопроекта «О гражданстве». 4 июля их утвердил на своем заседании думский комитет по госстроительству и законодательству. Пункт о присяге появился в документе по личной инициативе президента Владимира Путина.

Положение о торжественной клятве станет частью законопроекта, который позволит отменять решение о выдаче паспорта РФ, если новоиспеченный россиянин осужден за ряд преступлений террористического и экстремистского характера. При этом лишать гражданства будут только тех, кто вступил в него, а не приобрел по праву рождения. Законопроект «О гражданстве» весной внесли в Госдуму лидеры думских фракций Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и спикер Госдумы Вячеслав Володин. 19 мая он был принят в первом чтении.

Правовая логика инициативы такова: вступая в гражданство, человек обязуется соблюдать Конституцию и законодательство РФ. Если позднее он нарушил это обязательство - значит, имело место «предоставление человеком заведомо ложных сведений» о своей благонадежности, в то время как истинной его целью было «осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя». При этом свидетельством о предоставлении «заведомо ложных сведений» считается совершение хотя бы одного из преступлений (подготовка или покушение) экстремистской или террористической направленности. В частности, такие санкции предусмотрены за публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание в СМИ или в интернете (ч.2 ст. 205.2 УК), а также за угон самолета, поезда или водного транспорта (ч.4 ст. 211 УК РФ), но — лишь в случае, если это деяние связано с терроризмом.

Ввести процедуру принесения присяги при вступлении в гражданство РФ вместо формального подписания документов предложил президент Владимир Путин. Эту идею глава государства высказал 6 июня в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Ко второму чтению в законопроекте появился текст торжественной клятвы, разработкой которого занималась специальная рабочая группа, составленная из представителей всех думских фракций. Как сообщал ранее глава профильного комитета Павел Крашенинников, за это время в рабочую группу поступило 93 варианта текста присяги.

В стихах и на Библии

Большинство авторов сделали - некоторые даже в стихах - акцент на любви к Родине. Например, Ольга Ильяшенко предлагала включить в текст присяги слова о том, что вступающий в гражданство человек "во благо матушки России" клянется "любить ее до гроба... и охранять ее до смерти от террористов и врагов". Также предлагалось приносить клятву на Библии или перед Богом, а также давать обещание "чтить традиции и обычаи, принятые на территории Российской Федерации". "Если я нарушу свои клятву и обещания, пусть меня настигнут и покарают всеобщие народные неприятие и презрение", - эти строки включил в свой вариант текста Владимир Маталасов. Еще один анонимный активист предложил новоиспеченным гражданам РФ зачитывать следующее: "Находясь в здравом уме, я полностью осознаю все правовые последствия, которые могут повлечь за собой нарушения данной присяги".

Из всех предложенных депутаты отобрали самые торжественные и при этом лаконичные варианты, в итоге сойдясь на одном из них. Согласно выбранному тексту, вступающий в гражданство России клянется соблюдать Конституцию и законодательство России, права и свободы ее граждан. А также «исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции». Во время обсуждения депутат-коммунист Юрий Синельщиков недоумевал, почему из текста присяги исчезли слова о «многонациональном государстве». На это Павел Крашенинников ответил, что термин "многонациональный народ" уже содержится в Конституции РФ.

Торжественная церемония

Принесение присяги станет обязательным условием при вступлении в гражданство России. В законопроекте указано, что произнести торжественную клятву (а также подписать соответствующий документ) человек должен будет до того, как МВД вынесет решение о предоставлении ему гражданства. От принесения присяги освобождаются, согласно документу, дети до 14 лет, недееспособные и ограниченно дееспособные, а также те, кто в силу состояния своего здоровья не может прочитать, произнести либо собственноручно ее подписать. Последнее вызвало вопрос у депутата Сергея Иванова (ЛДПР): на заседании комитета парламентарий обратил внимание коллег на то, что даже глава государства при вступлении в должность произносит текст присяги вслух, ничего не подписывая.

Церемония принесения клятвы должна проходить в торжественной обстановке перед государственным гербом и флагом России в присутствии представителя МВД, следует из документа. Вероятно, проводить ее смогут органы ЗАГС, так как перечень мест, где возможно размещение герба РФ, регламентирован соответствующим федеральным конституционном законом - в их число входят суды, кабинеты глав органов госвласти субъектов, муниципальных образований, судей, прокуроров, глав федеральных органов исполнительной власти и т.д.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании 12 июля. Павел Крашенинников отметил, что общая "шлифовка" документа еще возможна, а вот по самому тексту присяги уже "есть консенсус".