Замначальника ГУОБДД МВД России Сергей Добряков заявил, что попавший в ДТП в Татарстане автобус двигался с превышением скорости, а также что водитель автобуса находился в утомленном состоянии.

«Пока не доказано, но есть основания полагать, что водитель находился в утомленном состоянии... что привело, в свою очередь, к тому, что не была выбрана безопасная дистанция и не соблюдался скоростной режим», — сказал Добряков журналистам.

По словам Добрякова, ограничение по скорости на участке трассы, где произошла авария, составляет 70 км/ч, тогда как автобус, согласно данным ГЛОНАСС, двигался со скоростью порядка 87 км/ч.